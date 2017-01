Metro Santiago rijdt voor 40 procent op zonne-energie

El Pelícano is een zonnecentrale van het bedrijf SunPower in La Higuera, 400 kilometer ten noorden van Santiago. De centrale zal een capaciteit van 100 megawatt hebben.

"254.000 zonnepanelen zullen de levering van 300 gigawattuur per jaar mogelijk maken. Dat is het equivalent van wat 125.000 Chileense gezinnen verbruiken", zegt Manuel Tagle, algemeen directeur van SunPower.

60 procent uit hernieuwbare energie

"De metro is een schoon transportmiddel", zegt Fernando Rivas, milieuverantwoordelijke van Metro de Santiago. "We willen een duurzaam bedrijf zijn, daarom is dit een zeer belangrijke sprong voorwaarts, want in 2018 willen we voor 60 procent op niet-conventionele hernieuwbare energie draaien.

Chili wil tegen 2050 70 procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen halen. Bij de groeilanden investeert alleen China meer in schone energie. In Latijns-Amerika staat Chili op nummer één voor zonne-energie en op nummer twee voor windenergie.

Deze maand gaat in de hoofdstad ook de eerste zonnecentrale van een burgercoöperatie van start.

(IPS/Orlando Milesi)