Leer meer over het energieverbruik van jouw woning met deze online tool

De Vlaamse netbeheerders Infrax en Eandis hebben een online tool ontwikkeld om eigenaars of bewoners van een woning inzicht te geven in besparings- en verbetermogelijkheden op vlak van energieverbruik. Via een korte vragenlijst over de woning ontdekt de gebruiker in vier stappen of zijn/haar verbruik lager of hoger ligt dan het gemiddelde en hoe dit kan verbeterd worden.