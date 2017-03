Landen vormen coalitie om energietransitie te versnellen

Afgevaardigden uit die landen hebben dat deze week besloten in Berlijn, in de marge van de Berlin Energy Transition Dialogue, meldt het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie (Irena). Volgens de landen is het mogelijk tegemoet te komen aan de groeiende energievraag in de wereld op een CO2-arme manier. De technologie en businessmodellen zijn daarvoor aanwezig.

Investeerders

De landen willen de transitie naar duurzame energie zo snel mogelijk realiseren, onder meer door investeerders zekerheid te bieden.

"Maar weinig mensen hadden verwacht dat de energietransitie nu al op zo'n grote schaal plaatsvindt", zegt Adnan Amin, directeur van Irena. "Energie wordt steeds efficiënter gebruikt en dat leidt tot synergie met de opkomst van hernieuwbare energie. Veel landen laten zien dat de energietransitie verschillende positieve gevolgen heeft voor de maatschappij, de economie en het milieu. Door samen te werken, kan die transitie versneld worden."

Economische groei

"De energietransitie is een grote kans voor economische groei", zei de Duitse staatssecretaris van Economische Zaken en Energie, Brigitte Zypries. "We gaan een geschikt raamwerk opstellen voor nieuwe businessmodellen en start-ups zodat we onze energiesystemen kunnen moderniseren. De landen in de coalitie zijn voortrekkers met politieke ervaring. We willen graag samenwerken met alle landen die interesse hebben om de energietransitie te versnellen."

Irena geeft steun aan de nieuwe Energy Transition Coalition van landen met hoge ambities op het gebied van hernieuwbare energie, met de bedoeling kennis en ervaring uit te wisselen tussen landen. (IPS)