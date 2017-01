Kasteel van Laken binnenkort verwarmd met thermische energie

Het Kasteel en de serres op het domein in Laken worden verwarmd via klassieke stookolieketels. Op jaarbasis wordt zowat 1 miljoen liter stookolie verbruikt. De warmte die de afvalverbrandingsoven produceert, wordt nu al gebruikt om elektriciteit op te wekken. Er blijft echter restwarmte die maar gedeeltelijk wordt gebruikt via een lokaal warmtenetwerk.

Het koninklijk domein bevindt zich in de omgeving van de verbrandingsoven en het jaarlijks warmteverbruik is volgens de Regie der Gebouwen belangrijk genoeg om op het warmtenetwerk te worden aangesloten. Daarvoor moet de verwarmingsinstallatie van het koninklijk domein aangepast worden. Met die werken is een investering van 200.000 euro gemoeid, die wordt opgehoest door de Regie der Gebouwen en de Koninklijke Schenking.

Het energieproject zal de energiefactuur echter doen dalen. Bovendien kan de verwarmingsinstallatie van het domein gerationaliseerd worden door het aantal ketels te verminderen en dus ook de exploitatie- en onderhoudskosten.