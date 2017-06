Investeren in zonnepanelen blijft interessant

Sommige consumenten kiezen voor zonne-energie om een bijdrage te leveren aan een schoner milieu, anderen willen in de eerste plaats hun energiefactuur verlagen en zich zo indekken tegen toekomstige prijsstijgingen voor elektriciteit.

Maar velen zien de investering in zonnepanelen vooral als een alternatieve belegging voor het spaarboekje. En dus rijst telkens opnieuw de vraag of een investering in zonnepanelen financieel rendabel is.

Positief rendement

Wat Vlaanderen betreft levert een fotovoltaïsche installatie een positief rendement op, zelfs ondanks het prosumententarief. Dit dankzij de compensatie die u krijgt door de terugdraaiende meter en de stijgende elektriciteitsprijzen. Bij een installatie met een aanschafprijs van € 1 500 per kWp en een optimale oriëntatie naar het zuiden, kunt u een rendement van 4% of meer op 20 jaar beogen.

Anders dan in het Vlaams Gewest, blijft het Brussels Gewest zweren bij groenestroomcertificaten om de eigenaars van zonnepanelen een duwtje in de rug te geven. Dankzij deze certificaten blijft het rendement van de investering in zonnepanelen vrij hoog en kan deze tot 5% gaan op 20 jaar bij een gunstige oriëntatie op het zuiden en een installatie van € 1 500 per kWp.

Het Waals Gewest tot slot keert sinds 2014 een premie uit aan wie investeert in zonnepanelen, en dat gedurende 5 jaar. Tevens werd aangekondigd dat er vanaf 2019 een prosumententarief zou komen, maar hiervoor is het nog wachten op meer details. Wat wel vaststaat, is dat ook hier het rendement positief blijft wanneer u investeert in zonnepanelen. Voor een aanschafprijs van € 1 500 per kWp en een optimale oriëntatie kan het rendement oplopen tot meer dan 5% op 20 jaar.

