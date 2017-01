India op naar derde plaats voor groei zonne-energie

India zal dit jaar 10 gigawatt aan installaties met zonne-energie plaatsen, verwachten experts van data-analist IHS. Vorig jaar kwam er 5,8 gigawatt bij. (Ter vergelijking: de kerncentrales van Doel hebben een capaciteit van 3 gigawatt.)

Japan staat momenteel op de derde plaats in de groeimarkten voor zonne-energie. Vorig jaar installeerde het 8,7 gigawatt. Maar de IHS-experts verwachten dat India dit jaar Japan achter zich laat. Als de prognose klopt, dan zal India alleen nog de VS en China moeten laten voorgaan.

Groeiende vraag

Wereldwijd zal de vraag naar zonne-energie in 2017 voor het tiende opeenvolgende jaar toenemen, is de verwachting. Er is vorig jaar 77 gigawatt geïnstalleerd, dit jaar wordt dat wellicht 79 gigawatt.

Dit en volgend jaar vertraagt de groei ten opzichte van die in 2015 en 2016 omdat de VS en China wat gas terugnemen, maar vanaf 2019 verwacht IHS opnieuw forsere groei.

Alle Indiase gezinnen

De Indiase markt voor zonne-energie wordt snel volwassen. In 2014 kondigde de pas aangetreden president Narendra Modi aan dat hij massaal in zonne-energie wil investeren. Dankzij zonne-energie moeten alle Indiase gezinnen in het land stroom krijgen. Momenteel moeten tientallen miljoenen Indiërs het nog zonder elektriciteit stellen.

Voor zijn grote ambities werkt India samen met Duitsland en Rusland. Zo levert het Russische Energieagentschap REA technologie en toegang tot goedkope financiering. (IPS)