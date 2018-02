Hoe zet je thuis moeiteloos in op hernieuwbare energie?

1. Koop groene stroom

Een stap die weinig inspanning kost is je aansluiten bij een leverancier van groene energie. Je kan die zelf uitzoeken of meedoen aan een groepsaankoop. Als je er echt helemaal geen moeite in wil steken, kan je ook bij een groene energie-assistente zoals Gaele terecht. De organisatie volgt continu de energieprijzen op en wisselt van leverancier voor jou.

2. Ruimtes efficiënt indelen

Door de ruimtes in je huis goed te oriënteren, kan je best wat energie besparen. 'Plaats de leefruimtes aan de zuidkant van je huis en de slaapkamers aan de noordkant', tipt directeur Bram Claeys van Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen. 'Je maakt zo gebruik van zonne-energie zonder iets te installeren. Daardoor hoef je minder te verwarmen.'

3. Aansluiten op warmtenet

In Roeselare, Antwerpen en enkele andere plekken lopen er projecten rond aardwarmte. Bij nieuwe verkavelingen die dichtbij een warmtebron zoals een verbrandingsoven liggen, kan je dan aansluiten op een warmtenet. De restwarmte van de fabriek wordt gebruikt om particuliere woningen en het sanitair water op te warmen.

'Het is bijzonder milieuvriendelijk', zegt woordvoerder Simon Van Wijmeersch van Eandis. 'Bovendien is de aansluiting vergelijkbaar met die van gas. Je hoeft zelfs geen ketel meer te hebben, dus kost het nog minder moeite.' Zeker nog niet iedereen kan zich aansluiten. 'Momenteel is het aantal projecten nog bescheiden, maar in de toekomst komen er meer warmtenetprojecten.'

4. Toegankelijke zonnepanelen

'Zonnepanelen zijn nog altijd erg toegankelijk als groen energiesysteem. De meeste opbrengst krijg je als je een zuidertuin met goed georiënteerd dak hebt. Zelfs met de particuliere subsidiestop bedraagt de terugverdientijd voor een gemiddeld systeem 7 à 9 jaar', legt Claeys uit. De werken - de aansluiting naar je verwarming, de installatie van de omvormer en zonnepanelen zelf - laat je best uitvoeren door vakmannen.

5. Milieuvriendelijke warmtepompen

Als je kiest voor een warmtepomp is een geothermische de meest ecologische keuze. 'Maar dan vooral als je al vloerverwarming hebt of radiatoren die op lage temperatuur werken. Bij klassieke radiatoren is dit een minder interessante optie', zegt Marc Dillen, directeur van de Vlaamse Confederatie Bouw.

'Een geothermische pomp kost voor de particulier niet zo veel moeite, wel moeten gespecialiseerde bedrijven de boringen in de grond maken.' In het geval van verticale boringen, valt de hoeveelheid omgewoelde aarde en opruimwerk best mee.

6. Combineren

'Elk huis is anders en daardoor is de beste ecologische keuze vaak maatwerk. In het ene huis is een geothermische warmtepomp de beste oplossing. In een ander een lucht-lucht warmtepomp of een pelletboiler', sluit Dillen af. Wie toch extra inspanningen wil leveren, kan verschillende combinaties maken.