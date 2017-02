Hoe populair zijn haardvuren nog?

Het antwoord op die vraag is simpel: heel populair. daarvan getuigt onder meer de grote respons op het recente Knack-artikel 'Het is perfect mogelijk om te verwarmen op hout zonder te vervuilen'. Zie je wel, dachten veel Belgen, niks mis met mijn gezellig vuur. Ook op Batibouw wordt goed ingespeeld op die liefde voor knisperende warmte.

Haardvuur in een appartement

Een haardvuur in een appartement plaatsen was tot voor kort een moeilijke opgave. Je moest al met je buren afspreken en een complexer systeem laten leggen. Daarom gebeurde het amper. Tegenwoordig gaat het veel gemakkelijker om een gezellig haardvuur te installeren in je appartement.

Haardvuur met bio-ethanol

Haardsystemen die draaien op bio-ethanol hebben geen schoorsteen nodig. Ook toevoer van brandstoffen of afvoer van rookgassen zijn overbodig. Daardoor kan je eenvoudig een haardvuur plaatsen in een appartement of nieuwbouwwoning zonder schoorsteen.

"Dit is het perfecte alternatief voor wie geen schoorsteen heeft en toch de gezellige sfeer van een haardvuur in huis wil", zegt Line De Vulder, marketingmedewerker van iFire. "Het is ook veilig ontwikkeld met een gecontroleerde verbranding. Haardvuren met bio-ethanol zullen enkel aan belang inwinnen." Kenneth Blancquaert van Bio-Blaze bevestigt die trend. "Je hebt er weinig ruimte voor nodig, het is gebruiksvriendelijk en goedkoop. We merken vooral dat mensen zoeken naar een alternatief voor de klassieke haarden."

Combinatiesysteem

Het combisysteem van FLAM is ontwikkeld om de rookgassen van meerdere gashaarden in een appartementsgebouw gecontroleerd af te zuigen. Die gaan naar een gemeenschappelijk rookgaskanaal. "Tot 12 haarden kunnen er op 1 schoorsteen worden aangesloten", zegt Jan Rymen. "Het gaat enkel gashaarden, omdat die veel beter controleerbaar zijn dan houtvuren."

Houtverbranding ligt onder vuur

Vlamingen stellen zich de laatste tijd vragen bij de negatieve berichtgeving over houtverbranding en kiezen steeds meer voor gashaardvuren. Is hout stoken echt zo vervuilend en ongezond als wordt gezegd? Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij is de hoeveelheid fijn stof die vrijkomt tijdens het stoken van hout in vlaanderen hoger dan gedacht. De houtkachel blijkt een nog grotere vervuiler dan de auto op gebied van fijn stof.

Houtverbranding ligt dus onder vuur, maar tegelijkertijd blijven houthaarden populair. Vele Vlamingen zijn nog steeds dol op een écht knisperend vuur in de winter. Warmte en licht in de vorm van een houthaard staat voor gezelligheid. "Haarden van meer dan 20 jaar oud en open haarden zijn niet erg milieuvriendelijk", verduidelijkt De Vulder. "Maar de nieuwe modellen hebben goede verbrandingstechnieken. Een moderne houthaard produceert 90% minder fijn stof dan de oude haarden. Bovendien is hout een hernieuwbare energie."

Realistische vuren

Vlamingen blijken ook vaker dol op hoge haarden, in plaats van de klassieke lagere modellen. "Bovendien willen ze dat het vuur, als ze niet voor een houtvuur kiezen, er zo realistisch mogelijk uit ziet", zegt Rymen. Dat gebeurt door meerdere branders en een geleidelijke regulering. Steeds meer mensen kopen een haardvuur voor de beleving, en minder voor de verwarming op zich. "Een haardvuur is in de eerste plaats een gezellig en decoratief element in huis. Het wordt dus eerder een emotionele aankoop", verduidelijkt Rymen.