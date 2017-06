Hernieuwbare energie haalt 10 procent in VS

Hoewel de regering-Trump volop inzet op fossiele brandstoffen, blijven hernieuwbare energiebronnen hun opmars doorzetten, ook in de VS. Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie voor Energie (EIA) blijkt dat wind- en zonne-energie in maart goed waren voor meer dan 10 procent van de elektriciteitsproductie. Volgens het EIA zullen de cijfers ook voor april boven de 10 procent uitkomen.

Vorig jaar was dat nog 7 procent over het hele jaar. De stroomproductie uit wind- en zonne-energie fluctueert doorheen het jaar, afhankelijk van de hoeveelheid wind en zon, en varieert ook geografisch. Terwijl windmolenparken in Texas en Oklahoma het vooral in de lente goed doen, halen de turbines in Californië hun piek in de zomer.

Niet de progressieven

Opvallend is dat het niet de meest progressieve staten zijn die het meeste schone energie produceren. De traditionele oliestaat Texas bijvoorbeeld genereert veruit de meeste windenergie van alle Amerikaanse staten. Iowa is absolute koploper wat het marktaandeel van hernieuwbare energiebronnen betreft: 37 procent van de hele stroomproductie komt uit hernieuwbare energiebronnen. Nog zes andere staten halen meer dan een vijfde van hun productie uit wind- en zonne-energie. (IPS)