Groenteverwerkend bedrijf bewijst: energiebesparing betekent winst

In totaal bespaart de vestiging jaarlijks 580 ton aan CO2-uitstoot en ongeveer 150.000 euro aan energiekosten, goed voor zo'n 20% van de totale energiekost van de site. De terugverdientijd van deze besparing bedraagt vijf jaar en heeft een rendement van 18%.

Potentieel

België heeft een bijzonder energie-intensieve industrie en is daardoor kwetsbaar voor stijgende prijzen en afhankelijk van fossiele energie. Wij hebben dus heel veel belang bij energie-efficiëntie. Ook het Energie- en Klimaatplan 2030 dat Vlaanderen van Europa moet opmaken, zet druk op de ketel. Energy Saving Pioneers-woordvoerder Benjamin Clarysse: "Het besparingspotentieel voor de Vlaamse industriële sector is enorm. Greenyard Fresh Belgium toont dat energie-efficiëntie rendeert en dus deel uitmaakt van een gezonde bedrijfsvoering."

Ook Vlaams minister van Energie Bart Tommelein benadrukt het belang van energiebesparing in het bedrijfsleven: "Dat bedrijven mee investeren in energie-efficiëntie, is niet alleen belangrijk voor ons milieu en ons klimaat, maar ook voor hun eigen energiefactuur. Als onze bedrijven minder verbruiken, zien ze hun energiefactuur dalen, wat hun competitiviteit - ook internationaal - versterkt."

Besparingsmaatregelen

Greenyard Fresh Belgium wil zijn energieverbruik beperken omdat dat helemaal aansluit bij de visie die de onderneming heeft op sociaal verantwoord ondernemen. Greenyard CEO Marleen Vaesen licht toe: "We willen ons steentje bijdragen door energie te besparen en onze CO2-uitstoot te verminderen. Onze ingrepen tonen aan dat dat ook economisch een slimme keuze is."

Om het energieverbruik te verminderen, startte het bedrijf met een energie-audit en daaruit volgden 20 maatregelen. Wij lichten de belangrijkste eruit.

Een koelinstallatie met natuurlijke koudemiddelen heeft de verouderde koelinstallatie op freonen vervangen. De nieuwe installatie bespaart zo'n 98.000 euro ten opzichte van de oude installatie, wat neerkomt op meer dan 11% energiebesparing.

Energiezuinige verlichting heeft de bestaande verlichting vervangen. Deze nieuwe verlichting wordt slim aangestuurd om het energieverbruik verder te verminderen. Verschillende ruimten werden ook met aanwezigheidsdetectie uitgerust. De besparing van deze ingreep bedraagt 42.000 euro per jaar.

Ook andere Greenyard-divisies zetten volop in op energiebesparingsmaatregelen. Zo zorgde een optimalisering van het stoomschilproces bij Greenyard Prepared Belgium voor een vermindering van de jaarlijkse CO2-uitstoot met circa 700 ton.

Via deze link vind je meer details over de gemaakte besparingsmaatregelen.