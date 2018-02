Groene gebouwen leveren miljarden euro gezondheids- en klimaatvoordeel op

De studie werd uitgevoerd door wetenschappers van Harvard University op vraag van de Amerikaanse technologiereus United Technologies Corporation (UTC).

De bedoeling was om na te gaan in hoeverre LEED-gebouwen impact hebben op de uitgaven voor gezondheid, klimaat en energie. LEED staat voor Leadership in Energy and Environmental Design en is een wereldwijd gebruikt ratingsysteem om de duurzaamheid van groene gebouwen te meten en te certificeren.

Minder ziekteverlof en schooluitval

De onderzoekers gingen na in welke mate LEED-gebouwen in de VS, China, India, Brazilië, Duitsland en Turkije bijgedragen hebben aan de algehele gezondheid en het klimaat in de periode tussen 2000 en 2016.

Het rapport, dat werd gepubliceerd in Exposure Science and Environmental Epidemiology, concludeert dat de groene gebouwen hebben bijgedragen aan een energiebesparing ter waarde van 6 miljard euro.

Delen Studie toont aan dat de groene gebouwen hebben bijgedragen aan een energiebesparing ter waarde van 6 miljard euro.

Verder werd er gedetailleerd aangetoond dat in totaal ook 3,6 miljard euro werd bespaard in het domein van de volksgezondheid door een afname van sterfgevallen, ziekenhuisbezoeken en longaandoeningen. 1,2 miljard euro aan voordelen werd geïllustreerd door de resultaten van gereduceerde broeikasgassen.

Voor de VS alleen al becijferde de studie dat groene gebouwen in absolute getallen 172 tot 405 voortijdige sterfgevallen hebben voorkomen, 54.000 gevallen van ademhalingsproblemen, 21.000 dagen ziekteverlof en 16.000 dagen schooluitval.

Enorme winst voor volksgezondheid

"De studie heeft enkel gecertificeerde LEED-gebouwen onderzocht en die maken ongeveer een derde uit van het totale aantal groene gebouwen wereldwijd", zegt het rapport dat daarmee veronderstelt dat de voordelen in werkelijkheid nog veel hoger liggen.

Joseph Allen van de Harvard T.H. Chan School of Public Health zei in een verklaring dat "de energiewinsten van groene gebouwen hand in hand gaan met een enorme winst voor de volksgezondheid door de afname van de luchtvervuiling." Hij stelt dat de beslissingen die we vandaag nemen op het vlak van bouwen, de toekomst van onze gezondheid verregaand mee bepalen.

Delen Groene gebouwen zijn ontworpen om energie en water te besparen, maar tegelijk betekenen ze een meerwaarde voor de volksgezondheid

John Mandyck, de duurzaamheidmanager van UTC zegt in een reactie op businessgreen.com dat hij hoopt dat deze studie ertoe zal bijdragen dat er veel vaker wordt gekozen voor groen bouwen. "Groene gebouwen zijn ontworpen om energie en water te besparen maar tegelijk betekenen ze door de zuiverdere binnenlucht ook een enorme meerwaarde voor de volksgezondheid."

(IPS)