Gratis zonnepanelen bij je woning

Het woningbouwbedrijf Thuis Best geeft op Batibouw zestien zonnepanelen met hoog rendement cadeau aan wie een sleutel-op-de-deurwoning bestelt bij het bedrijf. Met die zonnepanelen haalt elke Thuis Best-woning een E-peil van 30 of minder, de voorwaarden voor een BEN-woning. Thuis Best zet in zijn nieuwe woningen in op een uitstekend geïsoleerde buitenschil en een grote luchtdichtheid. Ook biedt het sleutel-op-de-deurbedrijf een lucht-waterwarmtepomp aan in plaats van een condensatieketel. Dat leidt tot een nog zuiniger verbruik, zonder fossiele brandstoffen.

Richtprijs: op aanvraag

Paleis 8 Stand 305