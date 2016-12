Goedkoop is een illusie

Deze schulden zijn des te verraderlijker omdat ze niet op papier staan en we ze - doorgaans onbewust - doorschuiven naar de toekomstige generaties. Bovendien verbruiken we steeds meer goederen en diensten. En aangezien ons budget niet rekbaar is, willen we liefst te allen prijze besparen - door het goedkoopste product of de voordeligste service te kiezen, of door gedrag waarmee we op korte termijn persoonlijke besparingen realiseren. Zo ontsnappen we aan heel wat "verborgen" kosten die de gemeenschap echter vroeg of laat zal moeten ophoesten. Neem nu de low cost-vliegtuigtickets: die houden geen rekening met het versnelde verval van steden die door miljoenen citytrippers worden overrompeld. Of de deeleconomie (Uber, Airbnb...) die het probleem van banenverlies negeert, onder meer in de hotelsector.

Zo wordt ook goedkope energie als een buitenkans gezien: met het uitgespaarde geld kun je iets leuks doen in je vrije tijd of je spaargeld aandikken. Maar we weten ook dat we door minder te verbruiken de klimaatopwarming kunnen vertragen en kunnen omschakelen naar duurzame energie. Verantwoord gedrag veronderstelt dan ook dat we het uitgespaarde geld van de energierekening systematisch herinvesteren in een betere isolatie van de woning of het vervangen van een energievretende verwarmingsketel of verlichting. Door deze uitgaven niet te doen of uit te stellen, vergroten we de ecologische schuldenberg dramatisch - schulden waarvoor onze kinderen ooit zullen moeten opdraaien.

Het is dan ook de hoogste tijd om onze consumptiepatronen te herzien, meer bepaald door ons bereid te tonen de juiste prijs te betalen. Een prijs die rekening houdt met de geleverde arbeid, de recyclagekosten van het product wanneer het niet meer dient, en met het herstel van het door onze consumptie aangetaste milieu. We kunnen onze kinderen geen beter geschenk geven voor de eindejaarsfeesten.

Eric Cloes