Gezonde bacteriën in Gentse ventilatiekanalen zijn Europese primeur

Het principe werd ontwikkeld door het Oostendse bedrijf TakeAir. "Het is zo eenvoudig als het klinkt: om voor een betere luchtkwaliteit op kantoor te zorgen, worden gezonde bacteriën in de ventilatiekanalen verstoven", luidt het. TakeAir maakt daarbij gebruik van natuurlijke organismen "een mengsel van gezonde bacteriën - die voorkomen in gezonde bodems en buitenlucht".

Het gebouw komt in WATT The Firms, het Gentse bedrijvencomplex van ontwikkelaar Revive. Dat gebouw aan de Nieuwewandeling is momenteel het enige 'airgency', de nieuwe naam voor een kantoorgebouw met een dergelijk systeem, maar daar komt volgens TakeAir snel verandering in. "Er staan nu al bijna tien andere kantoren in de rij om ook de gezonde bacteriën in hun verntilatiekanalen te verstuiven."

Uitbreiding

Het is de bedoeling om het systeem ook voor huizen en appartementen te gebruiken. Het gebouw in het Gentse bedrijvencomplex zal de komende maanden dan ook dienst doen als showroom voor het ventilatiesysteem.

"Onderzoek toont aan dat een betere luchtkwaliteit op kantoor ziekteverzuim tot 10 procent kan doen dalen en de productiviteit in even grote mate kan doen toenemen", luidt het nog. "Mensen die in de stad wonen besteden gemiddeld meer dan 10 procent van hun tijd binnen. Voor een groot deel is dat op het werk, en dus lopen ze meer risico om ziek te worden. Precies dat willen we nu aanpakken met dit nieuwe systeem", zegt Jo Pannecoucke, CEO van TakeAir.