Gents stadsverwarmingsnet breidt uit

Zo zal het stadsverwarmingsnet - dat in Gent verdeeld wordt via een ondergronds leidingstelsel van 23 km lang - over drie jaar vijf procent bijkomend vermogen leveren. Per jaar levert het warmtenet 70.000 MWh, wat overeenkomt met het gemiddelde verbruik van zo'n 5.500 gezinnen. Daar komen vanaf nu stelselmatig nieuwe appartementen van de wijk Tondelier, aan de gasmeterlaan in Gent, bij.

Het Gentse stadsverwarmingsnet dateert van 1958 en is op vlak van vermogen het grootste net van België. Ons land kent een traditie van individuele gaskachels, in tegenstelling tot scandinavische landen of grootsteden als New York, waar grotere stadsdelen zijn aangesloten op een stadsverwarmingsnet.

Hoog rendement

Het belangrijkste voordeel is het hogere rendement. 'Het warmtenet van Gent zorgt voor een besparing van CO2-uitstoot van meer dan 35 procent', zegt EDF Luminus-CEO Grégoire Dallemagne. Eindgebruikers moeten geen verwarmingsketels voorzien, wat scheelt in plaats en onderhoud.

Burgemeester Daniël Termont (sp.a) is tevreden met de uitbreiding, die hij omschrijft als 'een belangrijke schakel in het Gents klimaatbeleid.' Stad Gent streeft ernaar klimaatneutraal te worden tegen 2050.