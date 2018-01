Europees Parlement verhoogt doelstelling schone energie

Uit projecties was gebleken dat de vorige doelstelling van 27 procent tegen 2030, die nog steeds gesteund werd door de Europese Commissie en de lidstaten, te zwak was om de klimaatbeloften van de EU na te komen.

Het Europees Parlement verhoogt daarom dat percentage naar 35 procent tegen 2030. Er komt ook sterkere wetgeving om burgers te beschermen die thuis hernieuwbare energie produceren of zich bij een coöperatie aansluiten. Die mogen niet verplicht worden belastingen te betalen op de stroom die ze voor zichzelf produceren. Daardoor wordt bijvoorbeeld de controversiële Spaanse 'zonnetaks' illegaal.

Eigen elektriciteit produceren

"Het parlement heeft zich terecht gerealiseerd dat de EU haar doelstellingen rond hernieuwbare energie moet opkrikken om haar klimaatbeloften in te lossen", zegt Sebastian Mang van Greenpeace. "In tegenstelling tot regeringen van veel lidstaten, die burgers tegenwerken die af willen van steenkool of kernenergie ten voordele van hernieuwbare energiebronnen, geeft het parlement de burgers resoluut het recht om hun eigen energie op te wekken uit zon of wind."

Uit een rapport van onderzoeksbureau CE Delft uit 2016 blijkt dat de helft van alle Europese burgers hun eigen elektriciteit kunnen produceren tegen 2050 met schone energiebronnen, als ze daarvoor de juiste ondersteuning krijgen.

Controverse

Toch zijn milieu- en klimaatorganisaties niet over de hele lijn tevreden. Zo is in de doelstelling een 'flexibiliteit' van 10 procent ingebouwd, waardoor de doelstelling uiteindelijk op 31,5 procent kan afklokken.

Maar erger is dat het parlement de verbranding van bomen blijft steunen als 'schone energie', zeggen de organisaties. Daarmee slaat het immers de waarschuwingen in de wind van 800 wetenschappers, onder wie leden van het VN-klimaatpanel en Nobelprijswinnaars.

"Die schokkende beslissing leidt waarschijnlijk tot meer bossen die verbrand worden in naam van de strijd tegen de klimaatverandering", zegt Alex Mason van WWF Europa. "Dat gaat lijnrecht in tegen de wetenschap en vormt een ernstige bedreiging voor de klimaatdoelstellingen. Investeerders zouden moeten beseffen dat investeringen in biomassacentrales erg risicovol zijn, en dat ze hun geld beter in wind of zon kunnen investeren."