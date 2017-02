Europa haalt nieuwe energie al voor de helft uit wind

Europa heeft nu voor 153,7 gigawatt aan windenergie, blijkt uit het nieuwste rapport van de industriekoepel WindEurope. Windenergie was daarmee goed voor 10,4 procent van de Europese energievraag. Van alle nieuwe capaciteit die erbij kwam vorig jaar in Europa, waren schone energiebronnen goed voor 86 procent, windenergie voor 51 procent.

Recordjaar

Duitsland is koploper wat betreft nieuwe windmolenparken en goed voor 44 procent van het Europese totaal. Maar ook vijf andere Europese lidstaten hadden een recordjaar: Frankrijk, Nederland, Finland, Ierland en Litouwen.

Ook op het vlak van investeringen was 2016 een recordjaar: in de hele EU werd 27,5 miljard euro geïnvesteerd in windmolenparken op land en op zee. Dat komt vooral op rekening van de parken op zee, waar de investeringen met 39 procent stegen, terwijl die op land met zo'n 29 procent daalden.

"Windenergie is nu een essentieel deel van de Europese elektriciteitsvoorziening", zegt Giles Dickson, ceo van WindEurope. "Het is ook een volwassen en betekenisvolle industrie op zichzelf, die aan 330.000 mensen banen verschaft in de EU en miljarden euro's aan export opbrengt."

Politiek

Toch maakt de industrie zich ook zorgen, en met name over het gebrek aan politieke wil. "Met alle aandacht voor de transitie naar een koolstofarme economie zou de toekomst van de windenergie zonnig moeten zijn in Europa, maar dat is niet zo", zegt Dickson. "Het politieke beleid in de EU is minder helder en ambitieus dan het enkele jaren geleden was. Amper 7 van de 28 lidstaten hebben doelstellingen voor hernieuwbare energiebronnen na 2020."

Volgens Dickson is de groei geografisch ook ongelijk verdeeld, en investeerde de helft van lidstaten helemaal niets in windenergie. "Het beleid is de sleutel, zeker als we op langere termijn kijken. De lidstaten moeten in hun energie- en klimaatplannen uit de doeken doen hoe ze de transitie willen doen slagen. Het Clean Energy Package van de EU is daar de blauwdruk voor. De Europese Raad en het Parlement moeten nu ernstig aan de slag met het voorstel van de commissie." (IPS)