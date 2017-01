Engie en Energyville gaan samen werken aan slimme energiesystemen

De overeenkomst die Engie en Energyville ondertekenden houdt een innovatieve samenwerking in op het gebied van slimme energiesystemen voor de toekomst. "Engie ontwikkelt praktische oplossingen om de klimaatverandering te bestrijden en de CO2-emissies te verminderen", legt Ronnie Belmans, CEO van Energyville, uit. "Energyville focust op duurzame gedecentraliseerde, koolstofarme en gedigitaliseerde energiesystemen. Aangezien dat rechtstreeks aansluit op de strategie van Engie hebben we de handen in elkaar geslagen."

De ontwikkeling en het onderzoek dat uit het samenwerkingsverband voortkomt zullen zich focussen op de toekomstige energie-ontwikkelingen binnen woningen, gebouwen, industrie en slimme netten. Maar ook de verdere integratie van hernieuwbare energie en de samenwerking tussen verschillende energievectoren staan op de agenda.

Een eerste project dat Engie en Energyville samen zullen uitvoeren is het 'connected home project'. Dat concentreert zich op de ontwikkeling van een digitale tool voor in de woning die energieoplossingen op maat adviseert. Met de samenwerking willen Engie en Energyville onderzoekers uit de industrie, de toegepaste wetenschappen en de academische wereld met elkaar in contact brengen en aan internationale kennisuitwisseling doen.

En het blijft niet bij enkel een samenwerking met energiebedrijf Engie. "Er zijn nog andere firma's, waarvan ik nog geen namen kan noemen, waarmee we in het voorjaar ook dergelijke samenwerkingsverbanden mee zullen aangaan", aldus Belmans.

