Energiepeil van nieuwbouw zakt tot E39

Sinds 2006 legt de overheid op hoe energiezuinig een nieuwe woning moet zijn. Elke twee jaar wordt het peil aangescherpt, om in 2021 de bijna-energieneutraliteit te verplichten. Meer dan een derde van de bouwers kiest vandaag al voor een bijna-energieneutrale (BEN) woning. Voor kantoorgebouwen en appartementen liggen de eisen voor het energiepeil lager en daar scoren de nieuwe projecten dan ook slechter, met gemiddeld E47.

Wie een nieuwe woning bouwt, moet verplicht een systeem voor hernieuwbare energie integreren. Zonnepanelen blijven daar het populairst, gevolgd door een zonneboiler en een warmtepomp. Om ook de bestaande woningen energiezuiniger te maken, voerde de overheid een belastingvoordeel in voor wie ingrijpend isoleert in combinatie met een nieuw systeem voor verwarming en ventilatie. Dat is voorlopig geen succes. Slechts 107 mensen dienden een bouwaanvraag in voor een 'Ingrijpende Energetische Renovatie'. Tommelein verwacht nog wel een stijging als de korting op de onroerende voorheffing beter bekend wordt.

Minder premies

Opvallend is voorts dat in 2016 zo'n 8 procent minder energiepremies werden aangevraagd. De verklaring daarvoor is te zoeken bij de hervorming van het stelsel, maar volgens Tommelein ook bij de zachte winters. "Onze gasprijs is momenteel bovendien de laagste van Europa, dus mensen voelen minder nood om te isoleren", aldus de minister. De komende jaren zullen de premies verder dalen.