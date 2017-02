Energiebesparende maatregelen met een budget van 10.000 euro: wat kan je doen?

Stap een: maak een SWOT-analyse

Elke woning is anders. Analyseer daarom allereerst de sterke en zwakke punten van je huis. Wat heeft jouw huis nodig? Wat is het meest versleten of welke investering kan je het beste gebruiken? Lekt de kraan? Herstel dat lek en verkwist geen water. Heeft je huis ramen met enkele beglazing? Doe daar dan eerst iets aan.

Die kleine ingrepen kunnen alles ook veel efficiënter maken. Het heeft geen nut om zonnepanelen te leggen als je de hele tijd onnodig het licht laat branden. Zijn alle ramen goed, maar heb je één raam waarvan het profiel rot is? Vervang die dan. Heeft je woning te kampen met vochtproblemen? Dit is echt wel een must om aan te pakken. Vochtproblemen zaaien snel uit en zijn nefast voor je gezondheid. Bedenk dus wat het nuttigste is voor jou en je huis.

Wat eerst?

Het dak

Laten we uitgaan van een standaardwoning met de meest voorkomende punten. Dan is dakisolatie het eerste dat je aanpakt en een investering die je snel terugverdient. Het is een van de meest energievriendelijke maatregelen die je kan nemen in de woning. Glaswolisolatie is dan de goedkoopste vorm van isolatie. Ga je voor glaswolplaten in een spantendak van 100 m² met onderdak dan betaal je ongeveer 2200 of 2800 euro. Toch als je wil dat het geplaatst wordt. Doe je het zelf? Reken dan op 11 euro per vierkante meter aan materiaal of een totaalprijs van 1100 euro.

De muren

Pak daarna je muren aan. De buitenmuren van je huis zijn de op één na grootste bron van warmteverlies. Je buitenmuren isoleren kan op verschillende manieren. Spouwmuurisolatie is de goedkoopste manier. Voor een muurisolatie van een gemiddeld huis van 105m2 betaal je 2100 euro, of 15 tot 30 euro per m².

De ramen

Als je ramen meer dan 10 jaar oud zijn is de kans groot dat dit een serieuze impact heeft op je energiekost. Op lange termijn is hoogrendementsbeglazing goed genoeg. Laat ook nieuwe raamprofielen installeren. Vraag ook aan een vakman om je buitendeuren en garagepoort na te kijken. Zijn die geïsoleerd en sluiten ze aan op het deurkader? Voor een gemiddeld rijhuis met een raamoppervlakte van 20 m² hou je best rekening met een kostenplaatje van 5.000 tot 10.000 euro. Pvc-ramen zijn het voordeligste maar isoleren minder goed dan hout of aluminium.

Heb je na deze renovaties nog een beetje budget over? Ga dan na of je verwarmingsketel moet vervangen worden en of de ventilatie en verlichting energiezuiniger kan.

Vergelijk prijzen

Als je renoveert kan je werken laten uitvoeren of het zelf doen. In beide gevallen kan je de prijs drukken door verschillende vakmannen en materialen op prijs en kwaliteit te vergelijken. Voor sommige renovatiewerken kan je bovendien een premie krijgen. Die verschillen soms van woonplaats tot woonplaats. Zoek op www.premiezoeker.be of jouw werken in aanmerking komen voor een premie.

Help zelf mee

Door zelf de handen uit de mouwen te steken en vrienden en familie op te trommelen kan je veel besparen. Maar voer enkel de werken uit die jullie echt beheersen. Slecht uitgevoerde werken laten herstellen kan je veel extra geld kosten. Eenvoudige maar tijdrovende werken kan iedereen uitvoeren. Hou alles eenvoudig en schrap vormfantasietjes. Standaardwerk is goedkoper dan maatwerk.