Eneco bouwt mee aan groot Belgisch windpark

De helft van de aandelen in het windpark komt in handen van een joint venture waarin Eneco en Mitsubishi allebei een even groot belang hebben. De andere helft wordt eigendom van Nethys, een leverancier van technologie voor elektriciteits- en telecomnetwerken. Het Deense bedrijf Vestas levert de windturbines. De bouw van het park begint in januari. In de zomer van 2019 moeten de windmolens beginnen te draaien. De totale investeringssom bedraagt ongeveer 1,2 miljard euro.

Eneco en Mitsubishi werken al langer samen op het gebied van windenergie. Zij investeerden eerder in het windpark Luchterduinen voor de kust van Zandvoort en Noordwijk, dat vorig jaar officieel in gebruik werd genomen en voorziet in de stroombehoefte van circa 150.000 huishoudens. (Belga)