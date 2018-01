Eigenaars zonnepanelen houden iets meer over

Het prosumententarief is wat eigenaars van zonnepanelen betalen voor het gebruik van het distributienet. Het tarief werd ingevoerd omdat bij eigenaars van zonnepanelen het werkelijke gebruik van het distributienet onvoldoende in rekening werd gebracht. De factuur werd op die manier doorgeschoven naar de netgebruikers zonder zonnepanelen. De invoering van het prosumententarief in 2015 maakte hiermee komaf.

Doordat het distributienettarief daalt, daalt ook dat prosumententarief en houden de eigenaars dus iets meer over aan hun stroomproductie. Voor eigenaars met een terugdraaiende teller en met een standaard installatie van 4,2 kW en zonder netto verbruik daalt het prosumententarief in 2018 gemiddeld van 436 naar 420 euro, aldus de Vreg.