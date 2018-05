Egyptische zonnecentrale gaat Afrikaanse wetenschappers opleiden

Het opleidingsprogramma wordt aangeboden door de Academie voor Wetenschappelijk Onderzoek en Technologie in Egypte, bij de zonnecentrale in Borg El-Arab bij Alexandrië. De centrale, die elektriciteit produceert en water ontzilt, werd in februari in gebruik gesteld.

Europese financiering

"We willen van deze centrale het grootste onderzoekscentrum in Afrika maken op het gebied van ontwikkeling van geconcentreerde zonne-energie, inclusief de productie van thermische energie, elektriciteitsopwekking en ontzilting van zeewater", zegt Amr Amin, de projectcoördinator.

De Academie stelt dat de centrale de eerste in zijn soort in Noord-Afrika is. Hij kwam er door samenwerking tussen de academische gemeenschap en de industriële sector. Het project werd samen met internationale partners geïmplementeerd: universiteiten, onderzoekscentra en de private sector uit onder meer Italië, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

De Multipurpose Applications by Thermodynamic Solar Plant (MATS) in Borg El-Arab was in 2011, toen de bouw van start ging, tevens het grootste door de Europese Unie gesteunde project buiten Europa. Europa stak 12,5 miljoen euro in het project. De Academie droeg 2,5 miljoen euro bij en de rest werd geïnvesteerd door de private sector. In totaal kostte de centrale 22 miljoen euro.

Egyptische patenten

MATS is onderdeel van een Egyptisch plan om 20 procent van de energiebehoefte uit nieuwe en hernieuwbare bronnen te halen voor 2022. De centrale heeft een capaciteit van 5 megawatt aan thermische energie, 1 megawatt elektriciteit en kan dagelijks 250 kubieke meter water ontzilten.

Egypte wil met de centrale ter plaatste technologie op het gebied van zonne-energie ontwikkelen. "Daarom is bewust gebruik gemaakt van Egyptische patenten", zei Mahmoud Sakr, voorzitter van de Academie. Bij de centrale is voor 40 procent gebruikt gemaakt van lokale componenten.

De regering rekent erop dat de centrale als proefproject gaat functioneren voor soortgelijke projecten, zodat Egypte een exporteur van energietechnologie kan worden.

Eigen industrie

"Een belangrijk doel van dit project is industrieën die onderdelen kunnen produceren en belangrijke componenten voor hernieuwbare-energiecentrales, zoals spiegels, lenzen en tanks, aan te moedigen dit te gaan doen", zei Sakr.

De centrale transporteert zonnewarmte via lenzen en spiegels naar buizen met gesmolten zout dat de warmte opslaat. Als de zouttemperatuur hoger dan 550 graden Celsius wordt, wordt de energie opgeslagen of direct gebruikt om water te verwarmen voor de stoomturbines die aangesloten zijn op elektriciteitsgeneratoren.

Stof hindert energieproductie

Ondanks het feit dat Egypte meer zonneschijn heeft dan alle Europese landen samen, werkt zonne-energie er minder efficiënt door de stoffige omgeving, zegt Amin. "Hier ligt een rol voor de wetenschap, namelijk een oplossing vinden voor dat probleem", zegt hij. Hij denkt bijvoorbeeld aan schoonmaakmethoden of het gebruik van materiaal waar stofdeeltjes zich niet aan hechten.

Alberto Giacconi, onderzoeker bij het Italiaanse Nationale Agentschap voor Nieuwe Technologie, Energie en Duurzame Economische Ontwikkeling (ENEA), algemeen coördinator van het project, zegt dat centrales zoals MATS zich onderscheiden door hun lage operationele kosten. "Daarom is onderhoud van essentieel belang, zodat de centrale twintig of dertig jaar efficiënt blijft werken."

Bron: SciDev.net