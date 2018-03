Eerste reeks van 46 openbare gebouwen in Brussel krijgt zonnepanelen

Met het SolarClick-programma wil de Brusselse regering het vermogen aan zonne-energie tegen 2020 met 22,5 procent verhogen. Op termijn moet het programma leiden tot een vermindering van CO2-uitstoot met ongeveer 4.500 ton. Voor het programma wordt in totaal 20 miljoen euro uitgetrokken. De uitvoering is in handen van Sibelga, in samenwerking met Leefmilieu Brussel.

Nu is er een eerste selectie van 46 gemeentelijke en gewestelijke gebouwen klaar. Op de lijst staan onder meer administratieve gebouwen, sportinfrastructuur, scholen, enz... Bedoeling is dat er in 2019 en 2020 nog een hondertal sites bijkomen.