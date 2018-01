Digitaal paspoort voor elke woning in Vlaanderen moet papiermolen lichter maken

Wie een woning (ver)bouwt of (ver)koopt, moet zich vaak door een hele papierwinkel worstelen. Dat gaat van stedenbouwkundige uittreksels tot bodemattesten, energieprestatiecertificaten en informatie over de overstromingsgevoeligheid van een perceel. Dat zou in de nabije toekomst een pak makkelijker moeten worden.

De Vlaamse regering heeft al langer plannen om al de informatie over woningen waarover zij zelf beschikt te bundelen in een Woningpas. Die pas moet een soort digitaal paspoort worden voor elke woning in Vlaanderen. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA): 'De Woningpas geeft met één klik een volledig overzicht van de huidige toestand van de woning. Je zal in de toekomst dus geen afzonderlijke attesten meer moeten bezorgen aan de overheid, noch aanvragen.'

Bedoeling is met de Woningpas te starten in het voorjaar van 2018. Aanvankelijk zulleen alleen de eigenaars en bevoegde instanties de Woningpas kunnen raadplegen, later ook kopers, huurders, energiedeskundigen, architecten,...

Hervorming EPC

Een van de onderdelen van de Woningpas is het energieprestatiecertificiaat (EPC). Dat certificaat krijgt tegen 2019 ook een grondige opfrisbeurt. Nu staat er in dat certificaat een bepaalde energiescore met wat standaardaanbevelingen. Bedoeling is om een pak meer informatie in het certificaat te verwerken en te komen tot een opgewaardeerde EPC+.

Delen 'Met meer concrete informatie, willen we meer mensen over de streep trekken om hun huis of appartement energie-efficiënter te maken.'

Zo zal er in het EPC+ onder meer staan hoe je verschillende onderdelen van je woning best renoveert, wat de geschatte kostprijs is en hoe energie-efficiënt de woning na de ingreep zal zijn. Net zoals bij elektro-apparaten krijgen woningen een energielabel, waarbij A (groen) een energiezuinige woning is en F (rood) een onvoldoende.

Minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld): 'Het EPC+ zal je een eenvoudig overzicht geven van de energie-efficiëntie van je woning, hoe je die kan verbeteren en wat elke afzonderlijke ingreep kost. Je krijgt ook meteen zicht op welk energielabel (van A tot F) je daarmee kan bereiken. Met die concrete informatie, willen we meer mensen over de streep trekken om hun huis of appartement energie-efficiënter te maken.'

Renovatiepact

De maatregelen passen in de tussentijdse evaluatie van het Renovatiepact 2050 dat de Vlaamse regering drie jaar geleden heeft afgsloten met de bouwsector, de consumentenorganisaties en de overheid. Het doel van dat pact is om ervoor te zorgen dat gebouwen beter gerenoveerd worden en dat onze gebouwen energiezuiniger worden.

Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V): 'Het Renovatiepact 2050 speelt een belangrijke rol in het behalen van de klimaatdoelstellingen. Door onze huizen beter te isoleren en het overschakelen op hernieuwbare energie kunnen we de CO2-emissies drastisch reduceren.'