Denk aan de toekomst en zet in op hernieuwbare energie via deze community

We moeten met z'n allen ons steentje bijdragen tot een schonere planeet. De doelstellingen van de Vlaamse Overheid hieromtrent zijn ambitieus: er wordt gestreefd naar 40% minder CO2-uitstoot alsook 27% minder energieverbruik tegen 2030 om de klimaatopwarming een halt toe te roepen.

Hernieuwbare energie past perfect in dit plaatje. Wist u dat 6% van de energie die we vandaag in Vlaanderen gebruiken hernieuwbaar is en dat er tegen 2020 gestreefd wordt naar een Belgische doelstelling van 13%?

Met enkele kleine ingrepen, zoals het energiezuinig omgaan met toestellen in uw woning, kunt u al een verschil maken. Daarnaast kan u opteren voor enkele structurele maatregelen, denk maar aan het beter isoleren van uw woning, gebruik maken van zonne- en/of windenergie, het installeren van een warmtepomp(boiler), enz. Niet alleen de planeet zal u dankbaar zijn, maar ook uw bankrekening!