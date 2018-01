Denen bouwen grootste windmolenpark ter wereld in de Noordzee

De eerste van in totaal 174 turbines van het Hornsea Project One werden geïnstalleerd op een site in de Noordzee, voor de kust van Yorkshire. Als het windmolenpark volledig operationeel wordt in 2020 zal het een capaciteit hebben van 1,2 gigawatt, voldoende om groene elektriciteit te leveren aan meer dan een miljoen gezinnen.

"Na jaren van planning en voorbereiding is het fantastisch om de eerste fasen van de constructie eindelijk verwezenlijkt te zien", zegt programmadirecteur Duncan Clark. Hij noemt de realisatie van dit project een "echte mijlpaal".

Hornsea Project One zal in de toekomst nog opgevolgd worden door Hornsea Project Two, een park met een capaciteit van 1,3 gigawatt.

Ørsted, het vroegere Dong Energy, is de grootste ontwikkelaar van windturbines ter wereld. De belangrijkste markt is Groot-Brittannië.