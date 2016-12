Computerspel Energiewijs maakt kinderen energiebewust

Het nieuwe spel laat kinderen van 8 tot 11 jaar spelenderwijs kennis maken met energievriendelijke maatregelen die ze thuis zelf kunnen toepassen, zoals lichten doven, korte douches nemen en de tv uitzetten. In de loop van het spel, dat bestaat uit tien niveaus, leren de kinderen alles over het isoleren en verwarmen van de woning, de vele zuinige en minder zuinige elektrische toestellen die continu in gebruik zijn, maar ook over zonnepanelen, verlichting, sluipverbruik en zelfs tochthonden.

Jong geleerd is oud gedaan

Minister Crevits en minister Tommelein lanceerden de game. Ze bevroegen eerst de leerlingen over wat ze al wisten en moesten tot hun eigen verbazing vaststellen dat de kinderen uit het vierde leerjaar van Basisschool Stene al heel bewust omgaan met energie. "We maken de omslag naar hernieuwbare energie om ervoor te zorgen dat onze kinderen opgroeien in een gezondere omgeving. Alles begint bij energie-efficiëntie. Het is belangrijk dat ook kinderen zelf goed weten hoe ze zo weinig mogelijk energie verbruiken. En dat de energie die ze verbruiken best van een hernieuwbare energiebron komt zoals zon of wind. Jong geleerd is oud gedaan", aldus minister Tommelein.

"Hier en in de vele andere scholen zitten iedere dag honderdduizenden jongeren op de schoolbanken. Het is dé plek om jongeren bewust te maken van de klimaatuitdaging en hen te leren hoe zij zelf het verschil kunnen maken. De game Energiewijs is een prettige manier om onze jongeren te leren hoe ze kunnen bijdragen aan energiebesparing. Al spelend leren is een trend die we omarmen. Het sluit aan bij de leefwereld van jongeren", vult minister Crevits aan.

Het onlinespel, dat ook thuis kan worden gespeeld, is hier te vinden. (Belga/EK)