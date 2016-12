Colruyt wordt beloond voor inspanningen duurzame energie

De Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) bestaat dus 20 jaar. Ze werd in 1996 opgericht door een groep onderzoekers, universitairen en NGO-medewerkers om initiatieven rond duurzame energie in Vlaanderen beter te coördineren. ODE brengt intussen meer dan driehonderd bedrijven, kenniscentra, universiteiten en organisaties samen in technologieplatformen en werkgroepen. Het is daarmee uitgegroeid tot een absoluut expertisecentrum op het vlak van hernieuwbare energie.

In het Vlaams Parlement werd het 20-jarige bestaan van ODE donderdag gevierd met een keynote speech van Geert Palmers, ceo van 3E, een panelgesprek en een toespraak van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein. Die laatste mocht ook de eerste Joule Prijs, een nieuwe prijs voor hernieuwbare energie, overhandigen aan Jef Colruyt van warenhuisgroep Colruyt.

Met de prijs (genoemd naar fysicus James Prescott Joule, grondlegger van de wet op het behoud van energie en naamgever van de wetenschappelijke eenheid voor energie, red.) wordt Colruyt beloond voor de jarenlange inspanningen op het vlak van hernieuwbare energie en duurzaamheid in Vlaanderen. Met de prijs is geen geld gemoeid, het is vooral bedoeld als een "publieke blijk van dank vanwege de Vlaamse hernieuwbare energiesector verenigd in ODE". (Belga)