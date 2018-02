Burgemeesters grootste vijanden van meer windmolens

'We zijn nagegaan wie precies beroep aantekende', zegt Bart ­Bode van VWEA, de sectororganisatie voor windenergie in Vlaanderen. 'Uit onze recentste cijfers, van 2015, blijkt dat de grootste groep tegenstanders niet onderling concurrerende bedrijven (18,5 procent) of burgers (40 procent) zijn, maar wel de lokale overheden (41,5 procent).'

De ministers stoten dus op koppige burgemeesters. Want ruim een jaar geleden lanceerde Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) samen met Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) het 'Windkracht 2020'-plan. Tegen 2020 moeten er minstens 280 extra windmolens bijkomen om onze klimaat- en energiedoelstellingen te halen.

'Niet genoeg draagvlak'

Vlaams parlementslid voor Groen Johan Danen is niet verrast. 'De reden dat de bouw van windmolens nog op zo veel protest stoot, is omdat er op dit moment simpelweg niet genoeg draagvlak is', zegt Danen.

'Minister Tommelein probeert te rennen voor hij kan stappen. Om dit soort scenario's in de toekomst te vermijden, moet hij eerst terug naar de basis en dat is een breed draagvlak creëren door middel van burgerparticipatie en een coöperatief model. Groen diende in juni vorig jaar al een voorstel van decreet in.' Met dat voorstel wil Groen naar eigen zeggen het draagvlak voor windenergie vergroten door de burger maximaal te betrekken.