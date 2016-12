Bespaar honderden euro's per jaar dankzij een warmtepompboiler

Het geheim van de warmtepompboilers is eenvoudig maar doeltreffend: hij haalt warmte uit de lucht en benut die om water op te warmen. Daarom wordt hij beschouwd als een systeem van hernieuwbare energie en bent u dus ook goed af op ecologisch vlak: een warmtepompboiler stoot tot de helft minder CO2 uit dan een boiler gekoppeld aan een stookolie- of gasketel.

Een warmtepompboiler, iets voor mij?

In vergelijking met enkele andere systemen van hernieuwbare energie hoeft u niet zoveel in uw huis te controleren om zeker te zijn dat u een warmtepompboiler kunt plaatsen. Zo is er nauwelijks kap- en breekwerk nodig, behalve eventueel voor de vrij grote buizen. Wel kan dit soort boiler heel wat plaats innemen, aangezien hij een groot warmwatervat heeft met een gemiddeld volume tussen 100 en 300 liter. Zorg er dus voor dat u genoeg plaats hebt om de boiler te plaatsen, ook in de hoogte, en kijk na of de ondergrond het gewicht kan dragen.

Wat betreft de kostprijs haalt u vandaag al een warmtepompboiler in huis voor zo'n € 2 000 à € 3 000. Wel betaalt u meer installatiekosten dan bij een klassieke elektrische boiler. Maar als we alleen de meerprijs van aankoop en installatie in rekening brengen tegenover die van een gewone boiler, kunt u die dankzij uw lagere stroomfactuur in 5 tot 8 jaar terugverdienen. Bij een afschrijving over 15 jaar valt een warmtepompboiler immers, dankzij de fors lagere verbruikskosten, gemiddeld zowat € 300 per jaar goedkoper uit dan de klassieke elektrische boiler. En dat zonder rekening te houden met de premies in het Brussels (€ 1 400) en Waals Gewest (€ 400).

Welke warmtepompboiler te kiezen?

De warmtepompboiler is door zijn uitstekend rendement een interessante keuze, zeker ten opzichte van een klassieke elektrische boiler. Indien u dergelijke boiler wil aanschaffen, bepaal dan eerst nauwkeurig welk volume aan warm water u nodig heeft en vergelijk voor dit verbruik de verschillende modellen van de fabrikanten. Het volstaat immers dat de warmtepomp het waterverbruik van uzelf en uw huisgenoten dekt; een te grote boiler zal minder voordelig uitvallen.

Test-Aankoop selecteerde voor u de meest interessante warmtepompboilers, die de beste prijs-kwaliteit verhouding bieden. In het kader van de groepsaankoop van Test-Aankoop mag u natuurlijk ook rekenen op een vakkundige plaatsing en een nauwkeurige opvolging van uw installatie.