Belg wil meer groene energie

De vier ministers van Energie hebben in oktober een onlinebevraging gedaan bij 30.000 Belgen over het klimaat. Daaruit blijkt nu dat de Belg tegen kerncentrales is, een verbod op benzine- en dieselwagens wil en dat ze vooral wachten op politieke moed, wil, langetermijnvisie, stabiliteit en duidelijke doelstellingen van de politici willen die de energietransitie laten slagen, schrijft De Morgen zaterdag.