Australiërs kiezen massaal voor hernieuwbare energie

In het land woedt een debat over het blijven gebruiken van steenkool en andere fossiele energiebronnen. Ondanks recente problemen met stroomuitval in het zuiden van het land, waar veel windenergie wordt gebruikt, zei 81 procent van de Australiërs schone energiebronnen zoals wind en zon te willen. Slechts 17 procent is voor het gebruik van fossiele energie zoals kolen en gas.

De meeste Australiërs (57 procent) zien de klimaatverandering als een kritieke dreiging voor het land. Dat is 11 procentpunten meer dan in 2014. Het klimaat eindigde daarmee achter terrorisme (68 procent) en de nucleaire dreiging van Noord-Korea (65 procent).

China

In 2016 werd wereldwijd 161 gigawatt aan hernieuwbare energie geïnstalleerd, opnieuw een stijging ten opzichte van de voorgaande jaren. Door de dalende prijzen van zonnepanelen, namen de totale investeringen echter af met 23 procent ten opzichte van 2015.

Australië installeerde vorig jaar een capaciteit van 900 megawatt aan nieuwe zonnepanelen, en komt daarmee wereldwijd op de achtste plek. China voert de lijst aan met 34,5 gigawatt. (IPS)