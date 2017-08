'Appartement met batterij is voorbeeld voor energietoekomst'

NV Projectbouw gaat in april 2018 van start met de nieuwbouw. Op het nieuwe appartementencomplex plaatsen ze 56 zonnepanelen van 300 Wattpiek. Een door de Mechelse firma Enersys ontwikkelde batterij slaat alle overtollige energie op en zo worden de gemeenschappelijke delen van het gebouw en delen van de appartementen van stroom voorzien. De appartementen zullen bijna energieneutraal zijn.

Bart Tommelein looft de efficiënte manier waarop het nieuwe project met energie omspringt. 'Dit nieuwe appartementencomplex haalt nu al de eco-normen van 2035 en is dus zijn tijd vooruit', zegt hij. Tegelijk verwacht de viceminister-president dat iedereen steeds meer zelf zijn eigen hernieuwbare energie zal opwekken. 'Maar de zon schijnt niet elke dag en het waait ook niet altijd. Daarom is het belangrijk dat we de hernieuwbare energie die we opwekken ook kunnen opslaan. De thuisbatterijen kennen we al, maar dit bedrijf zal nu ook een heel appartementsgebouw uitrusten met een batterij. Een mooi voorbeeld van hoe onze energietoekomst eruit kan zien', aldus Tommelein.