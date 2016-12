Aardgasaansluiting bij nieuwbouw wordt vermoedelijk flink duurder

De voorbije jaren werd door de energiedistributienetbeheerders Eandis en Infrax jaarlijks tientallen miljoenen geïnvesteerd om in zowat heel Vlaanderen gasnetten aan te leggen. Het energiedecreet uit 2009 legde zo'n verplichting op. De Vlaamse regering heeft nu een ontwerp van decreet goedgekeurd dat deze verplichting opheft.

Wat dit in de praktijk inhoudt, is onduidelijk, maar het zal een pak meer zijn dan het huidige forfaitaire aansluitingstarief van 250 euro, aldus de kranten. Eandis schat dat door de investeringen van de voorbije jaren 97 procent van het hele distributiegebied aangesloten is op zijn gasnet.

Strengere energieprestatie

Eandis dekt 80 procent van het Vlaamse grondgebied. De jongste jaren groeide het aantal gasaansluitingen a rato van 35.000 per jaar. Er is nog een reden waarom een verdere uitbreiding van het gasnet niet meer zo vanzelfsprekend is. De verwachting is dat de verstrengde regelgeving over de energieprestatie van woningen (EPB) en het stimuleren van hernieuwbare energie de interesse voor aardgas als verwarmingsbron de komende jaren zullen doen tanen, zeker bij nieuwe woningen. (Belga)