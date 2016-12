47 landen engageren zich voor 100% hernieuwbare energie op klimaattop in Marrakech

Zonet hebben 47 landen van het 'Climate Vulnerable Forum' zich op de klimaattop in Marrakech geëngageerd om te gaan voor 100% groene energie. "Dit is een sterk signaal aan de wereld dat het proces dat vorig jaar is ingezet in Parijs onomkeerbaar is."