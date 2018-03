Vlaams-Brabant lanceert prijs voor waterrobuuste architectuur van woningen

De provincie wil op die manier ook burgers sensibiliseren en bewust maken van de gevaren van onaangepast bouwen in overstromingsgevoelige gebieden. De risico's worden vaak onderschat. Er bestaan evenwel goede technische oplossingen om dergelijke bouwprojecten duurzaam te realiseren zoals paalwoningen, overstroombare kelders en amfibische gebouwen.

De focus bij de toekenning van de prijs ligt 'op projecten die op een creatieve, innovatieve en functionele manier waterrobuuste maatregelen in het ontwerp incorporeren zonder voorbij te gaan aan de essentie van goede architectuur'.

In december vorig jaar keurde de provincieraad ook een nieuw subsidiereglement goed om eigenaars van woningen in enkele overstromingsgevoelige regio's te ondersteunen bij het 'robuuster' maken hun pand. Het betreft woningen op terreinen die niet gevrijwaard kunnen worden van wateroverlast. Tot nog toe komen enkel Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Sint-Genesius-Rode in aanmerking. In die gemeenten werd een 170-tal woningen geïnventariseerd, die in die situatie verkeren.