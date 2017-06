Studenten Zwitserse architectuurschool vullen openbare ruimte in op indrukwekkende wijze

De losse elementen werden gemaakt in Lausanne, waarna 200 studenten en hun directeur Dieter Dietz ze in elkaar zetten in Zurich. Het project bouwt verder op 'HOUSE 1', ontwikkeld door en voor studenten. Na de expositie in Zurich zal HOUSE 2 worden afgebroken en verhuisd worden naar de universiteit in Lausanne. Het hout zal namelijk gerecupereerd worden, in HOUSE 3.