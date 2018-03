Sneak preview: opvallende nieuwigheden in Paleis 8

Houten rondingen

Massief houten constructies zijn de specialiteit van Stabilame. De Belgische firma fabriceert CLT-panelen (cross-laminated timber - kruislings gelaagd hout), een techniek die veel wordt toegepast in Oostenrijk, maar die tot nu toe niet veel ruimte liet voor fantasie. De fabrikant heeft nu een manier gevonden om gebogen wanden te vervaardigen die geschikt zijn voor elk soort constructie, zowel residentieel als professioneel. Deze innovatie uit de nieuwe fabriek in Mariembourg wordt bovendien vervaardigd met lokale houtsoorten zoals sparrenhout. Dat beperkt de impact op het milieu, die al sterk verminderd was doordat de productie nagenoeg afvalvrij is. Volgens Stabilame biedt CLT uitstekende thermische, akoestische en dragende eigenschappen, en zou het ook een barrière vormen tegen magnetische golven. De panelen worden geprefabriceerd in de fabriek en kunnen snel ter plaatse worden gemonteerd, wat de bouwtijd verkort.

Hout of baksteen?

Tot nu toe moesten bouwheren altijd eerst de bouwmethode kiezen - traditioneel of in hout - en zich dan tot de gespecialiseerde firma's wenden. Thomas & Piron stelt een nieuwe aanpak voor: wie nog twijfelt, krijgt hier alle informatie over de twee manieren van bouwen. Het bedrijf startte in 2011 met hout-skeletbouw toen het zijn dochteronderneming Tom Wood opstartte. Vandaag stelt één enkele gesprekspartner de twee takken - traditioneel en hout - van a tot z voor. Ook de veertien modelwoningen verspreid over Wallonië verwelkomen de bezoeker met gedetailleerde uitleg over beide technieken. Zo breidt Thomas & Piron zijn actieradius uit en kan het een breder publiek aanspreken.

Tekst: Natacha Dumont, Anja Giegas & Elien Haentjens