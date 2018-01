MADAM architectuur: 'De meerwaarde van onze architectuur ligt in het ontwerpen van een boeiende en innemende omgeving'

Na de middelbare school ging Door Smits industrieel ingenieur bouwkunde studeren. Een richting die haar interesse in architectuur sterkt aanwakkerde. 'Ik hield wel van het technische aspect, maar miste het creatief bezig zijn. De keuze om na mijn opleiding nog architectuur gaan bij te studeren, was daardoor snel gemaakt.' Voor Marit Meganck bleek de opleiding architectuur een evidentie. 'In het secundair onderwijs volgde ik de richting 'architecturale vormgeving'. De combinatie van wiskunde en creativiteit paste bij mijn interesses.'

Nieuwe uitdaging

Zowel Smits als Meganck leerden het métier bij ZAmpone architectuur. Na de werkuren voerden ze samen een project uit, een samenwerking die vlot verliep. 'Daardoor kregen we beiden zin in een nieuwe uitdaging, met MADAM architectuur als resultaat. We zijn nu vier jaar bezig en onze eerste projecten zijn afgerond. Het is fijn dat we met die referenties nieuwe klanten aanspreken die bewust kiezen voor onze architectuur.'

Volgens beide dames groeit een project uit zijn omgeving en probeert het op zijn beurt ook iets bij te dragen aan die omgeving. 'De meerwaarde van onze architectuur ligt in het ontwerpen van een boeiende en innemende omgeving. Die bereiken we door interessante schakelingen van ruimtes met aandacht voor lichtinval, ritmering, doorzichten en materialiteit. Een project is geslaagd als we door middel van een hyperefficiënte schakeling ruimte kunnen vrijmaken voor een royale beweging.'

Maquette als ontwerptool

MADAM architectuur bouwt en verbouwt voornamelijk woningen en appartementen. 'Al vind je ook een zorgcentrum, inrichting van kantoren en zelfs meubilair terug in ons portfolio.' Getuige daarvan de modulaire tafel die het duo ontwierp. 'De tafel maakten we voor een specifieke ruimte in een van onze projecten. Door de modulaire schakelingen kunnen we ze echter reproduceren en overal toepassen.' Het kartonnen prototype staken Smits en Meganck ter plaatse in elkaar om de verschillende composities te testen. 'We bouwen voor elk project een maquette, maar een test in situ op schaal 1:1 maakte het heel bijzonder.'

Nog voor de maquette ontstaat de initiële aanzet van een ontwerp meestal op café met een koffie. 'We schetsen eerst op kalk om een concept te bedenken. Vervolgens starten we met het tekenwerk op de computer en gelijktijdig maken we een maquette. We gebruiken onze maquettes als een echte ontwerptool; een ruimte in een schaalmodel liegt immers nooit want je voelt de verhoudingen, de doorzichten en het licht. De maquette stelt ons ook in staat om het ontwerpconcept te verduidelijken aan de bouwheer.'

Recuperatiematerialen

Elk project, hoe klein ook, bepaalt volgens MADAM architectuur mee het decor waarin geleefd, gewerkt, gespeeld of geleerd wordt. 'Daardoor moet je als architect rekening houden met verschillende thema's zoals participatie, integratie, verschillende samenlevingsvormen en duurzaamheid.'

Een mooi voorbeeld van dat duurzaamheidsaspect is de verbouwing van een schuur tot woning in Sint-Pieters-Leeuw. Een radicaal grid deelt het lange volume op in achter elkaar geschakelde ruimtes. 'We hebben elke ruimte een eigenheid meegegeven door te variëren in hoogte, materialiteit, oriëntatie, uitzicht en lichtinval. We werken er voornamelijk met recuperatiematerialen, wat de eigenheid van de verschillende ruimtes nog meer zal versterken.'

Tekst: Architectura.be