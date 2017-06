Hoe vind je een geschikte architect?

Houd je ogen open

Je kan kiezen voor de gemakkelijke weg: de gouden gids nemen, en daaruit de architect met een familienaam naar uw smaak pikken. De kans dat je de ware Jacob vindt, wordt groter naarmate je gerichter gaat zoeken. Informeer bij vrienden, familieleden, collega's, kennissen en vaklui naar hun ervaringen met een bepaalde architect.

Ga door hem ontworpen woningen bekijken. Vlooi tijdschriften en andere publicaties uit, op zoek naar woningen die je bevallen. Houd je ogen open als je de baan opgaat, ga gerust aanbellen als je een woning ziet die je bevalt, en vraag de bewoners wie de architect is.

De meeste bouwheren zijn blij met zo'n positieve belangstelling, en zullen je graag meer vertellen. Informeer in welke mate de architect controle op de werken heeft uitgeoefend, en of hij het afgesproken budget en de dito bouwtermijn heeft gerespecteerd. Uit het relaas van vroegere bouwheren kan je opmaken of een architect betrouwbaar is. Zoek daarnaast uit of hij solvabel is - je bank kan je daarbij meestal helpen.

Groot of klein bureau?

Een andere vraag die je je moet stellen: gaat het om een groot architectenbureau of om een individueel werkende architect? En bij welke oplossing voel je je het best?

Grote bureaus kunnen bijvoorbeeld over een eigen ingenieursafdeling beschikken, wat interessant is als je kiest voor een ingewikkelde constructie. Een individuele architect staat dan weer voor een optimaal persoonlijk contact.

Eigen streekgenoten eerst?

De meeste architecten beperken zich niet tot een bepaalde regio, maar een architect uit de omgeving nemen, heeft soms voordelen. Hij of zij kent de streek, de ondergrond, de plaatselijke vaklui, en kan gemakkelijker en frequenter de bouwplaats bezoeken.

Persoonlijke 'klik'

Belangrijk is verder dat je een goede relatie opbouwt met de architect. Je hoeft niet per se dikke vrienden te worden, maar je moet er wel rekening mee houden dat de architect op basis van wat jij hem vertelt een woning op jouw maat moet ontwerpen.

Dat veronderstelt vertrouwen en communicatie. Hoe concreter je je leefgewoonten en verwachtingen onder woorden kunt brengen, hoe beter de architect zijn ontwerp aan jouw wensen zal kunnen aanpassen.

Sommige architecten hebben uitgesproken idee over architectuur, en trachten die bij hun klanten door te drukken. Als uw opvattingen even uitgesproken zijn, kan dat leiden tot een prettige Aha-erlebnis of tot fikse botsingen. En die laatste zijn alleen op de kermis leuk.

Tips

Vraag de architect als het kan al om advies voor de aankoop van de bouwgrond. Zo vermijd je onprettige verrassingen en meerkosten achteraf voor onder andere extra funderingen, aanpassingen van het terrein, een speciaal concept om privacy en zon te combineren en andere ingrepen achteraf.

Vraag op voorhand of je iets moet betalen voor een eerste, verkennend gesprek, voor begeleiding bij de aankoop van een bouwgrond, voor een bezoek aan de bouwgrond die je al bezit, voor een eerste, provisoire schets.

Kijk verder dan de stijl

Staar je niet blind op de stijl van een woning die je gaat bezoeken, maar kijk ook naar de uitwerking van het concept, naar de manier waarop de woning is georganiseerd, naar de details. Staan de verschillende ruimten logisch met elkaar in verbinding? Is er voldoende aandacht besteed aan de draairichting van de deuren, de hoogte van de lichtschakelaars, het aantal stopcontacten en de bereikbaarheid ervan?

Bespreek met de bewoners hun bouw- en woonervaringen. Is de woning voldoende geoleerd of lopen de verwarmingskosten de spuigaten uit? Maken sommige architectonische details dat een gevel sneller of net minder snel vervuilt? Warmt de woning niet te fel op in de zomer door grote raampartijen? Kortom: vragen genoeg!