Gezichten achter HP Architecture over hun ervaring, inspiraties en verwachtingen

Opleiding Studies: ISA Saint-Luc in Luik (allebei) ; Technische Universiteit in Lissabon (D. Hotua) Stage: bij verschillende architecten uit de streek Eindverhandeling: La ville comme pôle (De aantrekkingskracht van de stad) (P. Poncelet) ; Investigations historiques et architecturales de la gare de Péruwelz (Historisch en architecturaal onderzoek naar het station van Péruwelz) (D. Hotua)

Op welk eigen gerealiseerd project zijn jullie het meest fier?

David Hotua & Pierre Poncelet: Een uitbreiding van een woning in het dorpje Durnal. Een huisje zonder karakter, maar gelegen op een gunstig georiënteerd terrein. Het bleek uiteindelijk een ingrijpende transformatie. Na een opdeling konden we de totale oppervlakte verdrievoudigen! Een stedenbouwkundig en technisch hoogstandje met een esthetisch resultaat waarop we bijzonder fier zijn.

De bouw van de school Les Fossés (in de gemeente Léglise) verdient ook een vermelding, aangezien het tot op vandaag ons grootste 'schoolproject' is: de bouw van een lagere en kleuterschool te midden van de velden. We zijn uiteraard trots op hoe we de school hebben kunnen laten functioneren, op de uitwerking van de details én op het feit dat we het budget hebben kunnen respecteren. Maar het is vooral de glimlach van de leerlingen en leerkrachten, die het project dag na dag tot leven brengen, dat ons enorm deugd doet.

Over welk lopend project koesteren jullie hoge verwachtingen?

D. H. & P. P.: Een globaal stedenbouwkundig project met wooneenheden en handelszaken op een braakliggend industrieterrein in Marche-en-Famenne. Het is in alle opzichten een bijzonder complex project dat een van de wijken in de stad een heel eigen karakter zal verlenen.

Welk project van een andere Belgische architect vinden jullie bijzonder geslaagd?

D. H. & P. P.: Het Barn House in Roeselare, van BURO II. De formele eenvoud integreert het project als een klassiek element in het landschap, terwijl het toch van hedendaagse architectuur getuigt.

Welke buitenlandse architecten zijn voor jou een bron van inspiratie?

D. H. & P. P.: Rem Koolhaas, Herzog & de Meuron, Daniel Libeskind en tal van anderen die ons telkens opnieuw weten te verbazen.

Welk buitenlands bouwproject is voor jullie een schot in de roos?

D. H. & P. P.: Het Joods Museum in Berlijn, van de hand van Daniel Libeskind. Het bezorgt bezoekers een opmerkelijke ervaring. Het gevoel alsof je door een beeldhouwwerk zwerft, past helemaal bij het thema van het museum.

Wat maakt het beroep van architect volgens jullie zo boeiend?

D. H. & P. P.: Het is een beroep dat relationele, technische en creatieve aspecten verenigt. Schetsen vormgeven in de fysieke perceptie van een project: dat blijft een van de meest verrijkende aspecten van ons beroep.

Herkennen jullie jezelf nog in de ambitieuze, jonge studenten die jullie ooit waren? Komen droom en werkelijkheid overeen?

D. H. & P. P.: Als studenten hadden we geen realistisch beeld van het beroep. Door de jaren heen zijn we ons echter steeds vrijer, creatiever en zelfzekerder gaan voelen. En daar genieten we van!