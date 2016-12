Architectenwoning te koop: Claude Strebelle

De gevels in beton zijn gegoten op de site zelf in onconventionele architectonische vormen. De binneninrichting is volledig op maat. Het tuinontwerp van het ruim 14 are grote terrein is van de hand de wereldbekende architecten Jacques Wirtz en Serge Delsemme. Zij tekenden sober geometrisch doordacht groen in niveauverschillen, met als ultiem doel rust in integratie met de omliggende natuur.

Bouwjaar: 1980 Prijs: € 1.150.000 Oppervlakte grond: 1448 m² Oppervlakte bewoonbaar: 250 m² Adres: Rue du Vieux Bois16, Tilff

