Architecten kunnen nu inschrijven voor openhuizendag Mijn Thuis Op Maat

Nadat NAV gedurende vele jaren Mijn Huis Mijn Architect heeft georganiseerd in opdracht van de Orde van Architecten, heeft deze laatste besloten om in 2018 geen nieuwe editie van dit evenement te organiseren. NAV vindt het zonde om deze openhuizendag te zien verdwijnen en komt daarom met een nieuw initiatief: Mijn Thuis Op Maat. Zo'n openhuizendag vormt immers de ideale gelegenheid om het beroep in zijn geheel in de kijker te zetten. Het biedt daarenboven architecten de kans zich te presenteren aan een groot publiek.

NAV stipt daarbij aan dat de gegenereerde aandacht niet enkel de deelnemende architecten ten goede komt. Het evenement creëert immers een hefboom om verschillende maanden de meerwaarde van een architect in het algemeen onder een vergrootglas te plaatsen.

Actuele tendensen

Met het nieuwe initiatief willen we inhaken op actuele tendensen. Betonstop, omgevingsvergunning, circulair bouwen... Het regent nieuwe termen en de bouwlustige Vlaming maakt zich soms zorgen. Goede voorbeelden van nieuwe en innovatieve woonvormen en bouwconcepten bestaan echter al en zullen als het van architecten afhangt snel een doorbraak kennen. Als dé adviseur bij uitstek van de bouwheer vormen de architecten immers de aangewezen bouwprofessional om bouwheren de weg te wijzen.

Met dit nieuwe openhuizenevent wil NAV inspiratie bieden en ontmoetingen organiseren tussen architecten en bouwheren. Mijn Thuis Op Maat wil daarbij uitgroeien tot het belangrijkste bouwevenement in Vlaanderen met veel aandacht voor nieuwe en innovatieve woonvormen.

Praktisch

Bent u als architect trots op uw werk? Zou het niet mooi zijn als u die gerealiseerde dromen en verhalen zou kunnen tonen aan andere potentiële klanten? Via Mijn Thuis Op Maat kan dat. Alle deelnemende projecten worden straks voorgesteld op de nieuwe website www.mijnthuisopmaat.be.

Geïnteresseerd? Dan tekent u best meteen in via ww.mijnthuisopmaat.be. U hebt de tijd tot 31 mei.