Architecten kunnen nu inschrijven voor Mijn Huis Mijn Architect

Mijn Huis Mijn Architect is niet alleen de gelegenheid bij uitstek om architecturale hoogvliegers te ontdekken, ook de mensen achter elk project staan centraal. Bezoekers maken kennis met het verhaal achter het project en de visie van de architect. Dat unieke recept bracht tijdens de vorige editie 27.000 belangstellenden op de been in Vlaanderen en Brussel.

Voor veel architecten is het openhuizenweekend een uitgelezen kans om uit te pakken met een referentienieuwbouw- of renovatieproject. Ook in 2017 krijgen zij de kans om hun visitekaartje persoonlijk af te geven aan de bouwheer van morgen. Jaarlijks vinden tal van toekomstige (ver-)bouwers zo de geschikte ontwerper om hun bouwdromen te vertalen.

Creatief met ruimte

Onder het hoofdthema 'Creatief met ruimte' ligt de focus dit jaar op inbreiding en uitbreiding, twee begrippen die steeds meer invloed hebben op onze eigentijdse manier van bouwen én wonen.

Inbreiding is het verdichten van de bestaande dorps- of stadskern. Projecten die comfortabel, kwaliteitsvol en duurzaam wonen in een stedelijke context mogelijk maken worden dit jaar extra in de kijker gezet. Met uitbreiding mikt Mijn Huis Mijn Architect dan weer op ruimtes die de diepte opzoeken of de hoogte ingaan.

Praktisch

U bent architect en u wilt uw vakbekwaamheid, stijl, voorkeurwerkdomein en visie op een ongedwongen manier tonen? Licht u graag toe hoe u van dienst kunt zijn als creatieve allrounder en bouwmanager? Inschrijven kan tot en met 31 mei. Nieuwbouw- of renovatieprojecten in Vlaanderen of Brussel komen in aanmerking. Deelnemen met een project van een vorige editie kan ook. Projecten die aansluiten bij het thema 'Creatief met ruimte - Inbreiding/Uitbreiding' maken kans om uitgebreid aan bod te komen in het inspiratieboek.